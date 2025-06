Líder do Irã diz que EUA não destruíram programa nuclear do país

"A República Islâmica saiu vitoriosa e, em retaliação, deu um tapa na cara da América", disse o aiatolá, advertindo que "esta ação pode ser repetida no futuro". "Caso ocorra qualquer agressão, o inimigo certamente pagará um alto preço", afirmou.

Trump, no entanto, reafirmou que os ataques americanos foram devastadores. O presidente reiterou que instalações importantes, incluindo a usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo, foram "obliteradas" por bombardeiros B-2 americanos.

Quão graves são os danos às instalações iranianas?

Em sua rede social Truth Social, Trump rejeitou especulações de que o Irã poderia ter removido o urânio enriquecido antes do ataque. "Nada foi retirado... muito perigoso, muito pesado e difícil de mover", escreveu. Ele acrescentou que imagens de satélite mostraram caminhões no local apenas porque equipes iranianas estavam tentando proteger a instalação com concreto.

Uma avaliação confidencial vazada à imprensa nesta semana sugere que os danos ao programa nuclear iraniano podem ter sido menos graves do que o alegado por Washington, possivelmente atrasando os avanços iranianos em apenas alguns meses. Essa avaliação contrasta com declarações de altos funcionários americanos.

O secretário americano de Defesa, Pete Hegseth, acusou a imprensa de deturpar a ação militar. "O presidente Trump criou as condições para encerrar a guerra, dizimando – escolha a palavra – obliterando, destruindo as capacidades nucleares do Irã", disse Hegseth. O diretor da CIA, John Ratcliffe, disse que várias instalações precisariam ser "reconstruídas ao longo dos anos"