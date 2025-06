Nazismo deixa de ser tabu para juventude alemã? - Suásticas pichadas, palavras de ordem nazistas, Hitler: nas ruas de Dessau, no Leste alemão, há sinais do racismo e xenofobia que já resultaram em mortes - e o prefeito é da AfD. Mas a esperança de mudança resiste.Extremismo de direita e racismo têm se alastrado fortemente na cidade de Dessau, no estado de Saxônia-Anhalt, no Leste da Alemanha. "Nos últimos cinco a dez anos, tivemos mais casos de aconselhamento do que nunca nas escolas", relata Steffen Andresch, integrante do Projekt GegenPart, uma equipe móvel encarregada da temática.

Especialistas observam essa tendência em diversas cidades e regiões do país, sobretudo nas do Leste, antes pertencentes à República Democrática Alemã (RDA, 1949-1990), de regime comunista.

Numa entrevista em maio de 2025, o diretor do Departamento Federal de Investigações (BKA), Holger Münch, advertia: "Há cerca de um ano vemos como cada vez mais gente muito jovem, de mentalidade de ultradireita, se radicaliza ainda mais e se reúne em estruturas parcialmente bem organizadas para cometer delitos graves."