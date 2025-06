Otan tem culpa por a Rússia ter invadido à Ucrânia? - Uma das principais justificativas do Kremlin para a invasão é que, após a reunificação alemã, a Aliança Atlântica teria traído a promessa de não se expandir para o Leste Europeu. Opiniões de especialistas se contrastam.Entre outras alegações, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, essencialmente justifica sua guerra de agressão contra a vizinha Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, com a suposta ameaça crescente que há décadas a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) representaria para a segurança russa.

Já numa de suas primeiras entrevistas como chefe de Estado, em março de 2000, à emissora britânica BBC, apesar de se mostrar aberto em relação à aliança militar, ele expressou ressalvas quanto à expansão dela em direção ao Leste Europeu, já englobando a Polônia, República Tcheca e Hungria. As assertivas dos Estados-membros, de que a Otan teria caráter puramente defensivo, não bastavam a Putin.

Para fundamentar suas ressalvas, o russo evocou por diversas vezes o que considerava uma quebra de confiança durante as negociações para o Tratado Dois Mais Quatro, de 1990. Nele a comunista República Democrática Alemã (RDA) e a República Federal da Alemanha (RFA) estabeleceram as condições para a reunificação do país, sob mediação dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França.