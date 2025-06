Pedidos de asilo de brasileiros no Reino Unido disparam após endurecimento de regras migratórias - Reino Unido endurece regras migratórias e fiscalização. Sob medo de deportação, muitos brasileiros têm recorrido a pedidos de asilo para tentar permanecer. Mas tática não é garantia de sucesso.A diarista Vieira*, de 38 anos, queria ficar três anos no Reino Unido, tempo estimado por ela para mobiliar uma casa no Brasil e juntar dinheiro para cuidar da mãe e dos três filhos. Vieira comprou uma passagem após vencer uma moto e chegou a Londres em fevereiro de 2024. Contudo, menos de um ano e meio depois, precisará abandonar o plano.

Vieira foi vítima de uma denúncia, que acredita ter vindo de conhecidos de uma igreja frequentada por ela. Há cerca de um mês agentes do Home Office, o órgão responsável pelas questões migratórias no Reino Unido, baterem na porta da casa onde ela morava. É uma situação que tem sido cada vez mais comum com brasileiros no país, assim como a opção que Vieira considerou para tentar evitar um regresso forçado: um pedido de asilo em terras britânicas.

O número de brasileiros que pediram asilo no Reino Unido explodiu nos últimos dois anos. Entre março de 2024 e o mesmo mês desde ano, segundo o Home Office, foram 2,6 mil requisições.