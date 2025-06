Quais histórias merecem ser contadas?

Um sonho que foi acalentado durante uma vida inteira, que atravessou a criação dos seus filhos e netos, algo que nunca é fácil quando se trata de mulheres negras brasileiras. Em meio a todas as batalhas vividas por Dona Maria, estavam seus versos escritos em pedaços de papel, em guardanapos, em cadernos que eram só seus e que por um tanto de tempo ficaram (res)guardados, acalentando o olhar doce e generoso que Dona Maria Poeta lançou e lança sobre o mundo.

Eu vi uma mulher negra de 87 anos ver o seu sonho realizado. Eu a ouvi dizendo que quer mais, que anseia novos futuros, que deseja tempo para mais versos e mais poesia, a dela, principalmente.

E como a beleza também pode transbordar, quem estava ao lado dela, compartilhando a felicidade e a realização do sonho de uma vida inteira, era sua neta, a atriz Clara Moneke, que muito segura de onde veio e tendo aprendido com quem sabe, deu as mãos para sua avó e nos mostrou aquilo que por vezes somos obrigados a não enxergar ou a esquecer: o belo e humano que os homens e mulheres negros carregam e constroem.

E tudo isso foi contado para uma plateia que tinha a cara do Brasil. Numa Bienal cheia de gente, com muitos livros, autores e leitores, eu pude ver que a simplicidade não é uma boia salva-vidas, mas um caminho de felicidade para tantas pessoas, inclusive e sobretudo as negras.

Ali, presenciei a força e a importância de contarmos outras histórias, de conhecermos outros sujeitos, de sonharmos outros sonhos e de fazer da diversidade um compartilhar inegociável. Uma sabedoria que, não por acaso, veio dos versos e da voz firme e calma de Dona Maria Poeta, que muito bem nos disse:

Problemas da vidaProblemas do amorMesmo com problemasSou um sonhador.Com os pés no chãoTento caminhar...Olhando pra frenteNão penso em voltar [...]