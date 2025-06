"Surfe ferroviário": prática perigosa volta à moda nos EUA e na Alemanha

E há sinais de que a arriscada moda esteja em alta novamente em diversas cidades do mundo, agora incentivada por vídeos postados em redes sociais, especialmente o TikTok.

Adolescentes são a maioria das vítimas

Em Nova York, um dos atuais focos mundiais do surfe ferroviário, seis pessoas morreram realizando a prática ilegal em 2024 e cinco em 2023 – alta expressiva em relação ao período de 2018 a 2022, quando no total cinco pessoas morreram.

A tendência também se reflete no número de pessoas detidas enquanto estavam sobre os trens: em 2023 foram 229, 70% a mais do que as 135 do ano anterior. A maioria deles são garotos, com idade média de 14 anos, segundo a polícia local.

Uma das seis pessoas que morreram no ano passado em Nova York foi o menino Cayden Rivera, de apenas 11 anos. Ele havia sido deixado na sua escola no Brooklin pela avó às 7h45, mas deu um jeito de matar a aula, pegou um trem para o sul, escalou até o teto e, por volta das 10h, caiu nos trilhos e morreu no local.

Sua mãe, Jaida, relatou ao jornal britânico The Guardian que algumas vezes havia confiscado o celular do filho, mas que a primeira coisa que aparecia quando ele abria seu TikTok eram vídeos de pessoas fazendo surfe ferroviário.