Alemanha aumentará salário mínimo para €14,60/hora até 2027

O Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda – parceiro da conservadora União Democrata-Cristã (CDU), do chanceler federal Friedrich Merz, na coalizão de governo –, que defendeu aumento do salário mínimo durante a campanha para as eleições de fevereiro, queria um acréscimo para 15 euros/hora.

A medida deverá aumentar os custos trabalhistas para as empresas, mas ajudará os trabalhadores afetados pela alta inflação dos últimos anos, que, por sua vez, podem ser tentados a começar a gastar mais.

Proposta agrada trabalhadores e patrões

"Pode-se presumir que esse dinheiro irá direta e integralmente para o consumo, apoiando a economia de forma sustentável", disse Steffen Kampeter, chefe da Federação das Associações de Empregadores Alemães.

O sindicato dos trabalhadores do setor de serviços, Verdi, classificou o aumento como "uma melhoria financeira considerável para os trabalhadores do setor de baixa renda".

Após dois anos consecutivos de recessão na Alemanha, diversos institutos econômicos preveem um retorno hesitante ao crescimento em 2025.