Alemanha indicia suspeito de planejar atentado em show de Taylor Swift

De acordo com os investigadores, o austríaco de 19 anos, com raízes na Macedônia do Norte, planejou dirigir um carro carregado de explosivos contra a multidão de fãs de Swift que esperavam para entrar no estádio antes do show.

Mais de 60.000 pessoas estariam dentro do estádio durante o show com ingressos esgotados se ele não tivesse sido cancelado, com dezenas de milhares sem ingressos provavelmente se reunindo nas proximidades.

"O acusado auxiliou o jovem em seus preparativos, entre outras coisas, traduzindo do árabe instruções de fabricação de bombas e estabelecendo contato com um membro do EI no exterior pela internet", disseram os promotores federais em nota. "O acusado também forneceu ao jovem um modelo de juramento de fidelidade ao EI, que o jovem utilizou para ingressar na organização."

Carro-bomba contra fãs da cantora

Em abril do ano passado, o menor de idade aderido à ideologia do EI e, desde julho, mantinha contato com um jovem austríaco de 19 anos que planejava um atentado a bomba em um dos shows da cantora.

