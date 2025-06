Com medo de deportação, pedidos de asilo por brasileiros disparam no Reino Unido

Desde 2023, a média de brasileiros que recorrem aos pedidos de asilo é de 2,4 mil por ano. Há uma década, em 2014, apenas 21 brasileiros haviam feito essa requisição. Entre 2010 e 2020, a média era de 74 pedidos de asilo apresentados por brasileiros por ano.

Somente em 2025, 691 brasileiros pediram asilo no Reino Unido. Destes, 52 pedidos envolveram crianças e adolescentes. Desses 691, 304 foram recusados por serem considerados "claramente infundados", de acordo com o Home Office. Até o fim de março, 2.179 brasileiros estavam na fila de espera, sendo 1,1 mil aguardando há mais de seis meses.

Fenômeno paralelo ao endurecimento das políticas migratórias

O aumento de pedidos de asilo por brasileiros ocorre em paralelo ao endurecimento das políticas de migração no Reino Unido, que tem criado cada vez mais barreiras para os imigrantes com e sem visto permanecerem na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O Partido Trabalhista, que comanda o governo desde julho de 2024, publicou um documento prometendo "restaurar o controle" sobre a política migratória.

"Este governo retornará a política migratória ao bom senso", diz o texto. Na prática, isso tem significado medidas para reduzir novos ingressps e dificultar a permanência de imigrantes que já vivem no país. "O governo trabalhista, ao assumir o poder, deu bastante ênfase aos planos de aumentar o número de pessoas devolvidas. Houve mais retornos no ano passado do que em qualquer ano desde 2016", afirma Mihnea Cuibus, pesquisador do Observatório da Migração da Universidade de Oxford.