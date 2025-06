Como empresas de bets usam marketing agressivo para atrair apostadores

As camisas de clubes são o efeito mais visível deste cenário no Brasil. Atualmente, todas as equipes da primeira divisão do país contam com casas de apostas como seus principais patrocinadores. Agentes de outros setores alegam que as plataformas inflacionaram o mercado e fizeram com que fosse inviável seguir no meio.

"Há uma particularidade destas plataformas, que é a de envolver muito retorno com um serviço que demanda custo de manutenção muito baixo, o que ajuda a explicar como o foco da receita vai para o marketing, já que trazer novos usuários é o principal", afirma Eric Messa, professor de Midia Digital e coordenador dos cursos de Publicidade e Relações Públicas do Centro Universitário Armando Alvares Penteado (FAAP).

Em comparação com a média mundial, os investimentos em publicidade no Brasil se destacam. Segundo o levantamento do Itaú Unibanco, no Reino Unido, o gasto com marketing tem se situado em torno de 20% da receita bruta das empresas.

Nos Estados Unidos, onde o mercado de apostas também está em fase de expansão, as empresas gastam próximo a 30% de suas receitas. "No Brasil, as empresas se aproveitam de um consumidor ainda muito inexperiente. Uma sociedade mais madura para o tema talvez já não gaste tanto com apostas", avalia Messa.

Lucratividade do mercado

No ano passado, relatório da OpenBet, empresa que presta serviços ao setor, apontou que cada usuário tem custo em média de aquisição para a plataforma de R$ 354, mas que, ao longo da vida, rende R$ 2.735 para a casa.