Espanha vê complacência da UE com ações de Israel em Gaza

O documento, ao qual à DW teve acesso, destaca entre as suspeitas de violação possíveis ataques indiscriminados contra civis e infraestrutura de saúde, além do bloqueio israelense à entrada de alimentos e suprimentos médicos no território. "Há indícios de que Israel poderia estar violando suas obrigações de direitos humanos", conclui o relatório.

Ao chegar a Bruxelas para participar de uma cúpula do bloco nesta quinta-feira (26/06), Sánchez disse que era "mais do que óbvio que Israel está violando o Artigo 2º do acordo UE-Israel".

O artigo evocado por Sánchez impõe às partes o dever de basear suas relações no "respeito pelos direitos humanos e princípios democráticos, que orienta sua política interna e externa e constitui um elemento essencial" do acordo.

"Tivemos 18 pacotes de sanções contra a Rússia por sua agressão [à Ucrânia], e a Europa, com seus critérios inconsistentes, não é capaz de suspender um acordo de associação", disse o premiê espanhol.

Suspensão de acordo comercial está fora de cogitação

A Espanha e a Irlanda estão isoladas entre os 27 Estados-membros da UE em seus apelos públicos pela suspensão do acordo de associação com Israel. Tal medida precisaria de aprovação unânime, e por isso nunca foi considerada uma possibilidade real. Alemanha, Áustria, Bulgária, Grécia e Hungria continuam a manter uma estreita relação com Israel.