Japão executa "assassino do Twitter" por matar 9 pessoas

O irmão dela obteve acesso à conta da moça no Twitter e acabou levando a polícia à residência de Shiraishi, onde os investigadores encontraram partes do corpo desmembradas.

Pena de morte questionada

A execução foi a primeira sob o governo do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba e ocorre no momento em que estão sendo levantadas questões sobre a pena de morte no país, depois que Iwao Hakamada, de 89 anos, recebeu 217 milhões de ienes (R$ 8,24 milhões) por quase meio século de detenção injusta.

Hakamada, que havia sido condenado à morte pelo assassinato de uma famíliade quatro pessoas em 1966, foi absolvido em setembro em um novo julgamento, que foi iniciado depois que surgiram evidências de DNA que minaram sua condenação

As execuções são sempre feitas por enforcamento no Japão, onde cerca de 100 prisioneiros no corredor da morte estão esperando que suas sentenças sejam cumpridas.

Quase metade deles está buscando um novo julgamento, segundo afirmou o ministro japonês da Justiça, Keisuke Suzuki, nesta sexta-feira.