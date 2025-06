O "príncipe" que ajudou a difundir religiões afro a gaúchos - Negro, alto e com acesso à elite, babalorixá Custódio Joaquim de Almeida será tema do enredo da Portela em 2026. Rio Grande do Sul é hoje estado com maior percentual de adeptos de religiões afro-brasileiras no país.Os três maiores jornais de Porto Alegre deixaram de lado anos de rivalidade ao publicarem, em maio de 1935, obituários que pareciam saídos da pena do mesmo redator.

"Morreu nesta capital, com 104 anos, um príncipe africano", informou o Diário de Notícias. "Custódio Joaquim de Almeida, o 'Príncipe' de São João da Ajudá, na África, que desde 1901 vivia em Porto Alegre, à rua Lopo Gonçalves n. 498, vem de falecer, com a idade de 104 anos de idade", noticiou o Correio do Povo. "Todos choram a morte do Príncipe de Ajudá. O 'príncipe' morreu", lamentou A Federação.

Apesar do título nobre, o morto não cumpria os critérios de respeitabilidade vigentes à época. Negro retinto de estatura elevada (teria até dois metros de altura, segundo a tradição oral), tinha passagem pela polícia e ganhara a vida como artesão e tratador de cavalos.