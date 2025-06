O que diz a autópsia da turista brasileira que morreu em vulcão na Indonésia

"Portanto, se observarmos o pior, ele está relacionado à respiração. Ou seja, há ferimentos, especialmente no peito, especialmente no peito na parte de trás do corpo. É isso danificou os órgãos internos", disse ele, segundo a rede CNN Indonesia.

Além disso, a Alit disse que a hora estimada da morte de Juliana foi cerca de 20 minutos após a queda.

"Então, estimamos que foi no máximo 20 minutos. Não há nenhuma evidência de que essa vítima tenha morrido por muito tempo devido aos ferimentos", acrescentou, descartando que ela tenha sobrevivido por um período mais longo, como chegou a ser especulado durante a operação de resgate.

Alit também descartou que a morte pode ter sido causada por hipotermia. "Não havia os sinais clássicos de hipotermia, como necrose nas extremidades ou coloração escura nos dedos. Isso nos permite afirmar com segurança que a hipotermia não foi a causa"

O corpo da Juliana chegou ao Hospital Bali Mandara, em Bali na quinta-feira (26/06) para autópsia, após ser recuperado no dia anterior no Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia.

Juliana Marins havia caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do vulcão no último sábado (21/06). Ela estava num grupo com outros cinco turistas e um guia local.