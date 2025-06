Queda da taxa de fecundidade coloca Brasil diante de dilemas

Daqui a duas décadas, projeta-se que haverá mais pessoas com 65 anos ou mais do que crianças e adolescentes com menos de 15 anos no Brasil. Um cenário que impõe desafios a médio e longo prazo, principalmente para os sistemas de previdência social e saúde pública, que precisarão se adaptar a uma população mais velha e com menos contribuintes ativos.

O sistema previdenciário brasileiro, que funciona com base em um modelo de repartição, no qual as contribuições dos trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados e pensionistas, provavelmente terá que passar por adequações para que siga funcionando com menos mão de obra ativa.

"Há a necessidade de readequação no sistema de saúde para lidar com comorbidades típicas de população envelhecida, como doenças crônicas. Precisará de mais profissionais capacitados e equipamentos para isso", afirma Barbieri. Por outro lado, diz, haverá menos crianças nas escolas públicas, reduzindo o número de vagas necessárias.

Mas nessa jornada o Brasil ainda terá muito a aprender com países de baixa taxa de natalidade, como o Japão, que tem taxa de fecundidade de 1,15 filho por mulher. "É um país rico e tecnologicamente muito avançado, com uma elevadíssima expectativa de vida ao nascer, com um sistema educacional de alta qualidade, com baixas taxas de mortalidade por causas externas como acidentes de trânsito e homicídios e que tem mantido o crescimento da renda per capita mesmo com o decrescimento populacional", diz.

O lado positivo da queda populacional

José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE, afirma ver aspectos positivos nessa tendência.