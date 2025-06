Suprema Corte dos EUA limita poder de juízes para bloquear Trump

O presidente elogiou a decisão da Suprema Corte e disse que seu governo agora pode tentar avançar com várias outras políticas. "Temos tantas delas. Tenho uma lista completa", disse Trump a repórteres na Casa Branca.

"Ninguém contesta que o Executivo tem o dever de seguir a lei. Mas o Judiciário não tem autoridade irrestrita para fazer cumprir essa obrigação; de fato, às vezes a lei proíbe o Judiciário de fazer isso", disse a juíza Amy Coney Barrett.

Com a decisão, a Suprema Corte acatou o pedido do governo para restringir o escopo de três liminares emitidas por juízes federais em Maryland, Massachusetts e no estado de Washington, que haviam suspendido a diretriz de Trump que restringe a cidadania por nascimento enquanto se desenrola o litígio que contesta essa política.

O tribunal também emitiu decisões nesta sexta-feira apoiando uma lei do estado do Texas sobre pornografia online, permitindo que os pais excluam os filhos das aulas quando forem lidos livros com personagens LGBT.

A ação dos juízes federais

Juízes federais em diferentes estados adotaram medidas para impedir a aplicação de algumas ordens executivas emitidas por Trump que visam avançar sua agenda conservadora. Os três juízes no litígio sobre cidadania por direito de nascimento concluíram que a ordem de Trump provavelmente violaria a definição de cidadania da 14ª Emenda da Constituição dos EUA.