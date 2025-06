Cada vez mais alemães não conseguem viver de seus salários - Ao justificar cortes de benefícios sociais, políticos alemães martelam que o "trabalho precisa valer a pena". Mas cada vez mais assalariados dependem deles - apesar do aumento contínuo do salário mínimo.O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, subiu à tribuna do Bundestag (parlamento) nesta semana para discorrer sobre o que, segundo ele, é uma das maiores prioridades de seu governo: reformar o Bürgergeld, programa social comparável ao Bolsa Família no Brasil e que significa literalmente "dinheiro do cidadão".

Em seu discurso, Merz evocou uma retórica recorrente entre parte da classe política alemã ao afirmar que o trabalho precisa valer a pena. Trata-se, segundo ele, de "garantir que as pessoas na Alemanha como um todo possam ver que seus esforços compensam e que o princípio de remuneração por desempenho voltará a ser aplicado".

Mas uma estatística recente contrasta com a argumentação do chefe de governo alemão: em 2024, cerca de 826 mil pessoas recebiam Bürgergeld apesar de estarem empregadas. São aproximadamente 30 mil pessoas a mais que em 2023 – ano em que, pela primeira vez desde a introdução do salário mínimo, em 2015, o número de trabalhadores que dependem do programa como complemento de renda aumentou.