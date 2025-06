A mídia de Berlim, por exemplo, vem relatando sobre alguns eventos no cinema do prédio – em um deles, foi exibido um filme sobre o Holocausto que retrata cidadãos ucranianos como nazistas. Segundo Robin Wagener, parlamentar do Partido Verde, é possível comprar no prédio sabonetes infantis no formato de tanques de guerra. "É hora de reconhecermos que não se trata de um trabalho cultural, mas de propaganda dentro da Alemanha sobre a guerra russa contra a Ucrânia", critica o deputado.

Por essa e outras, Wagener quer discutir um detalhe particularmente bizarro: a propriedade localizada na rua Friedrichstrasse pertence ao governo alemão, e a gestão do edifício é da agência federal estatal russa Rossotrudnichestvo, oficialmente voltada para assuntos da comunidade de Estados independentes, compatriotas residentes no exterior e cooperação humanitária internacional.

A entidade, que tem como objetivo principal promover a difusão do idioma russo no exterior, está atualmente representada em 62 países em todo o mundo, com 73 organizações semelhantes à de Berlim. A agência está na lista de sanções da UE desde 2022, após a invasão russa na Ucrânia. Na época, a UE justificou a medida afirmando que o objetivo da agência é "consolidar uma percepção pública mais ampla sobre os territórios ucranianos ocupados" pela Rússia. O chefe e o vice-chefe da agência também expressaram claramente seu apoio à guerra de agressão russa contra a Ucrânia.

Dinheiro alemão para propaganda russa?

Entretanto, o Estado alemão deve ao fisco 70 mil euros (R$ 450,4 mil) referentes ao imposto predial de 2024 do imóvel. Isso devido a um acordo de longa data entre a Alemanha e a Rússia, em que é reconhecida a importância do trabalho cultural da entidade. Wagener quer garantir que essa quantia seja cortada nas próximas negociações orçamentárias.

Ele já teve essa ideia há um ano, mas a disputa interna na então coalizão de governo da gestão do chanceler federal Olaf Scholz, entre social-democratas, verdes e liberais, fez com que as negociações sobre o orçamento estatal alemão não pudessem ser finalizadas. O motivo de Wagener para o possível cancelamento é que o objetivo original do centro, ou seja, promover o intercâmbio cultural mútuo, há muito tempo foi esquecido. "A Rússia continua a causar tensão, e isso está exacerbando a situação. A base para esses acordos culturais recíprocos era promover o intercâmbio cultural e científico mútuo", afirma o legislador.