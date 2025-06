Como Putin tem deixado seus aliados na mão - Síria, Irã, Armênia: a Rússia já não parece capaz ou disposta a socorrer regimes amigos a qualquer preço. Postura do Kremlin não tem só a ver com a guerra na Ucrânia.Depois de assistir à queda do ditador Bashar al-Assad na Síria em dezembro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin testemunhou nas últimas semanas, inerte, ataques a mais um poderoso aliado seu no Oriente Médio: o regime dos mulás no Irã, bombardeado à beira da instabilidade por Israel e Estados Unidos.

Acusado de aspirar ao desenvolvimento de armas nucleares, o Irã teve instalações de enriquecimento e armazenagem de urânio atacadas e perdeu importantes generais e cientistas alvos de atentados israelenses. A troca de fogo entre o país e Israel foi pausada com a imposição de um cessar-fogo pelo presidente americano Donald Trump na última terça-feira (24/06).

Pouco antes do cessar-fogo, o ministro iraniano do Exterior, Abbas Araghchi, esteve com Putin na Rússia. Mas, em vez de apoio militar, não recebeu mais do que palavras de consolo do aliado, que classificou os bombardeios americanos e israelenses de "agressão injustificada", além de ofertas para ajudar com uma solução diplomática da querela com Israel.