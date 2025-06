Como você pode ficar mais atraente, segundo a ciência

É aqui que entram em jogo fatores muito mais moldáveis: a atitude, a gentileza, o senso de humor e a forma como nos conectamos com os outros. Em outras palavras, a atração é menos estática do que pensamos e mais relacional. A autenticidade, por exemplo, é poderosa: um estudo citado pela Psychology Today mostrou que as pessoas são percebidas como mais atraentes quando são sinceras, mesmo que isso implique mostrar-se vulnerável ou expressar opiniões impopulares.

Rir também ajuda. E não apenas pela alegria contagiante, mas porque, de acordo com uma pesquisa conjunta nos EUA e na Noruega, rir com alguém (especialmente de suas piadas) aumenta a atração. O humor cria conexão e reduz as barreiras sociais.

Energia, vitalidade e ambiente social

Outra característica subestimada é a vitalidade. Um sorriso genuíno, juntamente com expressões faciais e linguagem corporal dinâmicas, projeta uma energia que supera o que qualquer imagem estática pode transmitir. Por esse motivo, a revista Psychology Today sugere o uso de vídeos em aplicativos de namoro para mostrar melhor sua presença natural.

Além disso, a ciência também revela o "efeito animador": as pessoas parecem mais atraentes quando fazem parte de um grupo que inclui alguns indivíduos atraentes, pois o cérebro calcula a média das características faciais em grupos.

E não subestime o poder da gentileza. Estudos recentes confirmam que comportamentos como apoio emocional e cooperação aumentam notavelmente a atração, ao serem associados à inteligência emocional e ao valor social.