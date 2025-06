Israel apura se soldados assassinaram deliberadamente civis em Gaza

Criada em fevereiro deste ano com aportes generosos de EUA e Israel, a GHF assumiu no final de maio a liderança da ajuda humanitária no território palestino, contornando ONGs e grupos com mais experiência na região. As ações ocorrem sob escolta armada de ex-militares americanos.

O acesso à ajuda humanitária em Gaza tem gerado grande confusão, e as forças israelenses chegaram a impor um toque de recolher das 18h às 6h da manhã nas rotas que levam aos centros da GHF. Mas os palestinos muitas vezes precisam se dirigir a esses locais muito antes do amanhecer se quiserem ter a chance de pegar algum alimento.

A chegada da GHF a Gaza ocorreu após a imposição, por Israel, de um bloqueio de dois meses e meio à entrada de alimentos, água e suprimentos médicos no território.

Em comunicado emitido na noite de sexta-feira, a GHF negou que tenha havido quaisquer incidentes ou fatalidades nos centros de distribuição ou em seu entorno - apesar dos vídeos desses ataques e do relato de palestinos feridos que lotam os hospitais próximos, a maioria com ferimentos a bala.

A nota da GHF afirma que cabe às FDI garantir a passagem segura de civis em busca de ajuda a todas as organizações humanitárias que atuam em Gaza, incluindo a GHF.

ONU critica

Também na sexta-feira, representantes das Nações Unidas denunciaram o sistema de ajuda humanitária controlado por EUA e Israel, associando-o a mortes em massa de civis famintos em busca de ajuda.