G7 propõe isentar empresas dos EUA de imposto mínimo global

A iniciativa compreende dois pilares, sendo um deles uma alíquota mínima global de 15% para o imposto de renda de grandes empresas multinacionais, com faturamento anual superior a 750 milhões de euros. Segundo o mecanismo, se uma empresa multinacional for tributada em menos de 15% em sua sede, a diferença seria taxada no país de suas sucursais.

Agora, o G7 defende que as empresas americanas se beneficiem de uma solução paralela, segundo a qual elas serão tributadas apenas nos Estados Unidos, tanto sobre os lucros domésticos como sobre os estrangeiros, informou o G7 em comunicado divulgado pelo Canadá, que exerce no momento a presidência rotativa do grupo.

Trump havia ameaçado aplicar tarifas de retaliação

A decisão do G7 é uma vitória para Trump, que vinha fazendo forte pressão nesse sentido. Segundo o comunicado, o acordo foi alcançado em parte devido a "mudanças recentemente propostas para o sistema tributário internacional dos EUA" incluídas no projeto de lei orçamentária que ainda está sendo debatido no Congresso americano.

O G7 disse que espera "chegar rapidamente a uma solução que seja aceitável e implementável para todos". A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que liderou as negociações para criar o imposto mínimo global, deve decidir, em última instância, sobre o tema.

Em janeiro, por meio de um decreto executivo, Trump determinou que o imposto mínimo global não seria aplicável aos Estados Unidos, efetivamente retirando o país do acordo assinado em 2021. Ele também inseriu no projeto de Orçamento em debate no Congresso americano a previsão de uma tarifa de retaliação cobrada de países que tributassem sucursais de empresas americanas com base no imposto mínimo global de 15%.