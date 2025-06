Iniciativas tentam revitalizar línguas indígenas no Brasil

Segundo Silva, a proibição fez com que gradualmente as línguas indígenas fossem desaparecendo do falar cotidiano, sobretudo a partir do século 19.

"As línguas indígenas passaram a ser vistas como obstáculos ao progresso, como vestígios de um passado bárbaro, incivilizado", contextualiza o historiador Carlos Trubiliano, professor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e ex-assistente técnico na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Risco de extinção

Baseado em suas pesquisas de campo, Silva cita algumas línguas indígenas que correm risco de desaparecer. "Conheci cinco falantes do guató. Não sei quantos estão vivos hoje", exemplifica. "Ofayé tinha apenas um falante, alguém que não tinha com quem falar."

"Eu diria que todas as línguas indígenas do Brasil estão em risco de extinção, pois elas são faladas por comunidades de falantes que vivem em terras indígenas e, com as mudanças demográficas para as cidades, as comunidades de fala podem se pulverizar", teme Storto.

"As línguas que estão em maior perigo são aquelas em que as crianças não estão mais adquirindo a língua indígena como sua primeira língua. Há também as línguas com um baixo número de falantes, que podem deixar de ser faladas em pouco tempo", alerta.