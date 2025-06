Milhares vão à parada LGBTQ+ de Budapeste em desafio a Orbán - Governo húngaro aprovou em março lei que proíbe eventos do tipo, mas defensores da diversidade sexual foram às ruas mesmo assim - com apoio decisivo do prefeito liberal da cidade.Milhares de defensores dos direitos LGBTQ+ na Hungria desafiaram uma lei recém-aprovada e foram às ruas de Budapeste neste sábado (28/06), Dia Internacional do Orgulho LGBT, para uma parada repleta de símbolos do movimento, como bandeiras do arco-íris, e de celebração da diversidade sexual.

A parada começou na Praça Deák, no centro da capital húngara, e cruzou o rio Danúbio em direção ao lado Buda da cidade. Os organizadores projetaram que havia de 180 mil a 200 mil participantes. "É difícil estimar pois nunca houve tantas pessoas na parada do orgulho de Budapest", afirmou a presidente do evento, Viktoria Radvanyi.

A manifestação deste ano virou um símbolo de resistência à repressão da sociedade civil local sob o governo do primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, que está sob forte oposição do partido de centro-direita Tisza, de Peter Magyar, líder nas pesquisas de opinião para as eleições do próximo ano.