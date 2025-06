Neonazismo avança entre os jovens em cidade alemã comandada pela extrema direita

Com unidade móvel de aconselhamento, Steffen Andresch (esq.) e Lukas Jocher, do Projekt GegenPart, contribuem para conter a onda de extrema direita em Dessau Imagem: Hans Pfeifer/DW

Em Dessau, essa radicalização é visível também nas ruas: por todo canto veem-se pichações de cruzes suásticas, caricaturas de Adolf Hitler, palavras de ordem nazistas. "Em certas regiões rurais do Leste alemão, 'nazista' se tornou simplesmente pop", comenta Lukas Jocher, que também trabalha para o GegenPart. "E é cool escrever nas paredes do estacionamento essa canção Heil Hitler, do rapper americano Kanye West."

Alemanha comunista, reunificação - e depois

Vários jovens com que a DW falou na cidadezinha alemã confirmaram: ser de ultradireita é, de algum modo, cool. Entre eles, está Jeremy (nome modificado), de 17 anos, alto e bem-educado, de roupas esportivas, acompanhado por duas meninas. À primeira vista, todos parecem adolescentes alemães medianos, perfeitamente normais.

Como é o extremismo de direita na escola que frequentam? "Hitler é adorado, e como!", dizem, rindo. A saudação nazista faz parte do dia a dia escolar; nas festas cantam "Ausländer raus!" (Fora com os estrangeiros): "A gente simplesmente canta junto, não importa que música esteja tocando", ri Jeremy.

A explicação de como se chegou a esse ponto de radicalização juvenil, vai longe. Com 75 mil habitantes, Dessau - ou, mais corretamente, Dessau-Rosslau, seu nome oficial desde a fusão com o município vizinho - é o que se chama na Alemanha um oberzentrum (supercentro): uma cidade que, com seu comércio, hospitais e museus abastece toda uma região.