RD Congo e Ruanda assinam acordo de paz mediado pelos EUA

"Fiquei verdadeiramente chocado com o índice de violência contra as mulheres", afirmou Fletcher sobre o rastro deixado pelo conflito neste ano na cidade de Goma, na fronteira com Ruanda, que viveu o pior das atrocidades e dos combates. "Embora este processo de paz traga uma vida diferente para essas comunidades, precisamos fortalecer o direito internacional e proteger as pessoas. Temos que perguntar: essa paz ajudará a protegê-las contra crimes sexuais, violência sexual?"

A ONU afirma que o estupro tem sido usado histórica e sistematicamente como arma de guerra no Congo por rebeldes do M23 e outros grupos que lutam para expandir sua influência.

No entanto, o acordo de paz mediado por americanos e cataris não aborda diretamente a violência sexual, nem inclui medidas de justiça ou reparação.

Outro ponto do texto que foi alvo de críticas é a ausência de referência ao papel das forças ruandesas no conflito e a pouca atenção a se e como exatamente integrar grupos rebeldes às forças militares, uma estratégia que já deu errado no passado.

ra (AFP, Reuters, AP, DW)