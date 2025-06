Transformações na Antártida afetam clima e baleias no Brasil - Continente mais isolado do globo sente efeitos do planeta mais quente e da sobrepesca. Criar áreas de conservação ajudaria, mas iniciativa depende de coordenação internacional.É época de frio extremo e escuridão na Antártida. No interior do continente mais isolado do planeta, o termômetro pode descer a -89°C no inverno. Mas, em suas bordas, uma anomalia observada nos últimos anos inquieta a comunidade científica: a temperatura está subindo.

Jefferson Simões, referência brasileira em pesquisas polares e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sabia que esse momento chegaria. No outro polo do globo, o Ártico, o sumiço recorde do gelo já altera a geopolítica e mapas de navegação. Era questão de tempo até que o efeito começasse no Hemisfério Sul.

"Está diminuindo a área de mar congelado na Antártida, algo que a gente esperaria porque o oceano está ficando mais quente", diz Simões à DW.