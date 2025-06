Donald Trump está tornando a Europa grande de novo?

A dívida dos Estados Unidos é de mais de 36 bilhões de dólares (quase R$ 199 bilhões), segundo o Departamento do Tesouro americano – mais que 120% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2024, e quase o dobro da taxa de endividamento da Alemanha. E o país se endivida mais a cada ano: em 2025, o déficit do orçamento americano deve passar de 6,5%.

Cada vez menos confiança nos EUA

Para o economista alemão Hans-Werner Sinn, os EUA têm pouca margem de manobra para continuar no atual ritmo com suas dívidas. "Os americanos precisam se restringir. Esse padrão de vida, esse mundo de shoppings e poucas fábricas – não dá para manter isso indefinidamente", afirma à DW o ex-presidente do instituto ifo de Munique.

Ralph Ossa, economista-chefe da Organização Mundial de Comércio (OMC), diz entender que os EUA estejam preocupados em reduzir o déficit da balança comercial com a UE. "Mas, do ponto de vista econômico, todos os economistas concordam que tarifas não são o instrumento adequado para isso", pondera.

Ossa compara a estratégia dos EUA com a de uma pessoa que gasta mais do que ganha e se endivida. "Se eu, Ralph, tenho problemas com dívidas – por exemplo, porque comprei carros demais –, então é claro que taxar carros é uma possibilidade, para que eu não compre tantos. Mas não é o caminho mais direto para lidar com o problema", diz.

Percepção da Europa e Alemanha "mudou completamente"