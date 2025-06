Irã diz que bombardeio israelense de prisão matou 71

Em 23 de junho, o exército israelense bombardeou a prisão notória por abrigar opositores, incluindo manifestantes do movimento "Mulher, Vida, Liberdade", que sacudiu o regime após a morte da estudante Mahsa Amini sob custódia de policiais.

O ataque – que foi reconhecido por autoridades israelenses – também teria deixado diversos feridos, afirmou o porta-voz, sem citar números.

Segundo ele, projéteis israelenses teriam atingido a sala de visitas onde aconteciam encontros entre parentes e presos, e prédios residenciais próximos também teriam sido afetados.

Naquele mesmo dia, por pressão do presidente americano Donald Trump, Israel acabou concordando um cessar-fogo.

Estrago real do bombardeio é desconhecido

No dia do ataque, o ministro isralense do Exterior, Gideon Saar, chegou a postar nas redes sociais um vídeo que mostrava a explosão do portão da prisão. "Viva a liberdade, carajo!", escreveu Saar, repetindo um bordão do presidente argentino Javier Milei.