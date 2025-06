Leste Europeu planeja nova "cortina de ferro" contra Putin

A Lituânia, país na costa do Mar Báltico espremido entre o exclave de Kaliningrado e Belarus, é particularmente vulnerável. Ali, ao sul do país, uma estreita faixa de terra de 65 quilômetros separa os dois vizinhos: é o Corredor de Suwalki, que liga os países bálticos à Polônia e, por isso, é considerado um alvo provável para um ataque russo inicial.

Por isso, a Lituânia quer investir nos próximos anos cerca de 800 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões) na produção de novas minas terrestres. A estratégia foi defendida pela ministra da Defesa Dovile Sakaliene diante do que ela chamou de "ameaça existencial" ao seu país. Segundo ela, a Rússia tem fabricado cada vez mais minas nos últimos anos, enquanto a Europa destruiu seus próprios estoques conforme os termos da Convenção de Ottawa.

Eva Maria Fischer, chefe de advocacy da Handicap International na Alemanha, considera o plano de minas terrestres um sinal perigoso e alarmante. "Claro que as preocupações de segurança dos países da Europa Oriental podem ser justificadas no atual contexto internacional instável", pontuou Fischer em março, quando Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia anunciaram seus planos de se retirar do tratado.

"No entanto, a segurança duradoura não pode ser construída com armas que matam indiscriminadamente, permanecem no solo muito depois do fim de um conflito e continuam a mutilar civis e destruir meios de subsistência", argumentou. "Existem alternativas para defender um país. Elas podem parecer mais caras, mas não são, quando se consideram os enormes custos posteriores do uso de minas antipessoais."

Autor: Thomas Latschan