Sangue criado em laboratório é promessa na ciência

Sangue animal não é alternativa – por enquanto

A ideia de ministrar sangue animal geneticamente modificado a humanos é teoricamente possível, mas apresenta desafios consideráveis, pois os glóbulos vermelhos animais diferem significativamente dos humanos, particularmente em sua estrutura externa.

O sistema imunológico humano geralmente rejeita o sangue animal por identificá-lo como um corpo estranho. A solução, portanto, seria remover todos os antígenos imunologicamente relevantes ou inserir antígenos humanos, ambos processos altamente complexos. Por isso, o uso de sangue animal em transfusões sanguíneas para humanos não é considerado realista atualmente.

A busca pelo sangue artificial universal

Na busca por alternativas, pesquisadores ao redor do mundo experimentam com abordagens diversas para a produção de sangue artificial. Uma delas consiste na modificação de células-tronco sanguíneas para que os glóbulos vermelhos transportem mais oxigênio. Pesquisadores também estão desenvolvendo enzimas que podem neutralizar determinados tipos sanguíneos, melhorando a compatibilidade do sangue, e até glóbulos vermelhos artificiais com maior durabilidade.

Mas o desenvolvimento de sangue artificial não é isento de riscos. Reações imunológicas podem ocorrer se o corpo reagir a enzimas ou componentes estranhos do sangue artificial com reações anafiláticas e, portanto, fatais. O sangue artificial precisa cumprir todas as funções do sangue natural e ser universalmente aplicável.