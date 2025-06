Vídeo curto é pior que texto para aprender, mostra estudo

Estudos anteriores já haviam indicado que pessoas que são muito multitarefas e que usam mídias principalmente para gratificação instantânea, assim como usuários do YouTube, estão associados a um maior uso do "sistema 1" e ao definhamento do "sistema 2". No entanto, segundo Otto, nenhuma pesquisa havia medido de forma empírica a relação entre vídeos curtos e a aprendizagem.

Como a pesquisa foi feita

O autor do estudo criou uma sequência de três minutos de vídeos curtos variados, obtidos do TikTok, de forma a refletir um feed normal da rede social, com danças, comédia, experiências em primeira pessoa e propagandas. A transição entre os vídeos também era apresentada como um gesto de deslizar, tal qual na realidade.

Para medir o impacto na aprendizagem, ele utilizou dois vídeos curtos retirados de um perfil no TikTok que se propõe a ensinar aspectos do aprendizado do idioma alemão. Um deles discutia como as pessoas criam diferentes imagens em sua cabeça quando ouvem uma mesma palavra (como "carro"), e o outro explicava o uso correto das duas formas de plural para a palavra "palavra" em alemão – Worte e Wörter.

Os dois vídeos curtos tinham uma duração total de 96 segundos. Eles foram também transcritos para um texto, que somava 256 palavras no total e desaparecia da tela após 90 segundos.

A pesquisa recrutou 123 voluntários para o experimento, e os separou em quatro grupos. O primeiro grupo assistiu aos vídeos variados e aos dois vídeos educativos; o segundo grupo assistiu aos vídeos variados e leu o texto educativo; o terceiro grupo apenas assistiu aos vídeos educativos; e o quarto grupo apenas leu o texto educativo.