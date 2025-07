Casa Branca acusa Harvard de violar direitos civis de estudantes judeus

A carta foi divulgada pelo jornal americano The Wall Street Journal e obtida por diversas agências de notícias. Nela, o governo concluiu que, em alguns casos, "Harvard foi deliberadamente indiferente, e em outros foi uma participante ativa no assédio antissemita contra estudantes, professores e funcionários judeus".

O texto também afirma que a maioria dos estudantes judeus em Harvard sente que sofre discriminação no campus, e um quarto deles declarou não se sentir fisicamente seguro.

"Estudantes judeus e israelenses foram agredidos, esconderam seus quipás com medo de serem assediados e ocultaram sua identidade judaica dos colegas de classe por medo de serem excluídos", afirma o texto.

Universidade rebate acusações

A secretária de imprensa Karoline Leavitt disse a repórteres que Harvard está violando a legislação de direitos civis. "Se você infringe a lei federal, não deveria receber dinheiro dos contribuintes", disse.

A universidade declarou que discorda fortemente das conclusões do governo, afirmando que "tem tomado medidas concretas e proativas para enfrentar as causas profundas do antissemitismo em sua comunidade".