Chineses evitam gastar, desaquecendo economia local

Ao mesmo tempo, a China quer se tornar líder do mercado global no maior número possível de setores. Tianjin abriga um dos portos mais movimentados do mundo e está se especializando em tecnologia, como a robótica, entre outros.

Uma dessas empresas é a fábrica de robôs Siasun, que usa o slogan publicitário "Melhorando o mundo através da robótica". A empresa vende seus robôs industriais em 40 países, e sua linha de produtos também inclui robôs usados no setor nuclear.

No entanto, seus modelos mais recentes não estão em exibição. Em vez disso, a empresa apenas exibe máquinas padrão, como as usadas pelo setor automotivo. Ainda assim, o potencial de crescimento é enorme, disse um gerente de produção da Siasun. "Em breve, os robôs estarão construindo os próprios robôs", comemora. "Onde estarão as pessoas, então?"

Nas margens do rio Hai, que atravessa Tianjin, muitos chineses sentam e fazem piqueniques, com muitas famílias com crianças, idosos e jovens também. Alguns dançam.

Ao mesmo tempo, muitos restaurantes da cidade estão meio vazios, assim como os shoppings e concessionárias. Talvez os restaurantes sejam muito caros. Ou talvez, neste momento, muitos consumidores chineses prefiram guardar seu dinheiro para um dia chuvoso. Seja qual for o caso, é provável que a comida caseira seja tão saborosa quanto qualquer coisa que eles possam comer em um restaurante.

Autor: Manuela Kasper-Claridge (de Tianjin, China)