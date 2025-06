Por que América Latina se manteve fora da corrida nuclear

Foi neste contexto, em 1975, que a Alemanha Ocidental firmou seu acordo com o Brasil, que previa a transferência de tecnologia alemã para o desenvolvimento do programa nuclear brasileiro, com a construção de oito usinas. Apenas uma saiu do papel, Angra 2, que entrou em operação em 2001.

O desenvolvimento de programas de energia nuclear na região acabou sendo limitado, e, hoje, além do Brasil, apenas Argentina e México usam esta fonte em sua matriz energética.

Pouca ação e "precedente crítico"

Em uma região com poucas disputas, Tlatelolco costuma ser referenciado pelo legado que gerou, abrindo espaços para tratados semelhantes pelo mundo, e pelo seu ineditismo. Com sede na Cidade do México, o Organismo para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (Opanal), criado para resguardar as resoluções do tratado, sempre contou com papel pouco destacado.

No entanto, em 1982, um "precedente crítico" rompeu com este cenário. Durante a Guerra das Malvinas, a escalada das disputas entre Argentina e Reino Unido envolveram potenciais desenvolvimentos bélicos nucleares por parte dos britânicos. Musto diz que "Tlatelolco foi testado" neste momento.

A Argentina acusou o Reino Unido de violar a zona livre de armas nucleares ao implantar militarmente submarinos com propulsão nuclear na área demarcada e ao entrar região com navios que transportavam armas nucleares. A alegação argentina é de que Londres planejava usar o material na guerra. O caso se trata da primeira acusação de violação militarista numa região desnuclearizada.