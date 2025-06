Fontes renováveis são solução para insegurança energética?

Riscos da transição verde

De acordo com o Ember, o caminho para uma maior segurança energética implica tanto migrar para fontes renováveis mais localizadas, quanto expandir a eletrificação – uma abordagem que a China já estaria perseguindo. Ele sugere ser possível reduzir globalmente as importações fósseis em 70%, aumentando-se o volume de veículos elétricos, bombas de calor e energia renovável.

Segundo os cálculos do think tank britânico, reforçar a eletromobilidade ajudaria a cortar 33% do petróleo importado, enquanto expandir as energias eólica e solar se encarregaria de outros 23%. O Ember afirma, ainda, que, através de renováveis, 92% da população mundial poderia cobrir mais de dez vezes sua demanda energética.

Entretanto a transição verde também traz riscos: em abril de 2025, um grande apagão por toda a Espanha e partes de Portugal colocou em questão as renováveis como a solar e eólica, que dependem de determinadas condições meteorológicas. Na época, essas fontes respondiam por 70% da produção de eletricidade espanhola.

Neste ínterim, contudo, Madri declarou que o blecaute foi provocado por uma combinação de questões de planejamento e falhas técnicas, não havendo indícios de que um excesso de renováveis tivesse sido causa. Segundo o FMI, soluções muito avançadas já contornam a potencial intermitência dessas fontes, tornando os sistemas mais robustos e flexíveis.

Outra ressalva à transição para a energia limpa é o potencial de criar novas dependências dos metais e minerais necessários à infraestrutura e ao armazenamento de renováveis. Mas especialistas rebatem que uma escassez não criaria uma crise comparável à das fontes fósseis, já que esses materiais de transição só servem à expansão de capacidades, não à geração constante de eletricidade.