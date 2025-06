Governador indonésio admite limitações em resgate de brasileira - Político provincial da área do vulcão que foi palco da morte de Juliana Marins lamenta morte e diz que equipe de resgate carecia de equipamentos avançados. Contudo, ele diz que não faltou dedicação aos socorristas.O governador indonésio da província onde fica o Monte Rinjani, Lalu Muhamad Iqbal, rebateu críticas de que seu governo não teria prestado ajuda imediata para resgatar a brasileira Juliana Marins, que morreu no local.

No entanto, também reconheceu que a estrutura das equipes de resgate para lidar com casos como este é insuficiente e prometeu estabelecer medidas de segurança para o turismo no Monte Rinjani.

Em um vídeo intitulado "carta aberta às irmãs e irmãos brasileiros" publicado em suas redes sociais e narrado em inglês, o governador de Sonda Ocidental se disse "profundamente abalado" pela tragédia e assegurou que as equipes de resgate "agiram com urgência e dedicação" desde o primeiro momento que chegaram ao local do acidente.