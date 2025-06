Merkel critica medidas de sucessor para barrar imigrantes

Por outro lado, a decisão de Merkel também gerou reação negativa, e ampliou uma plataforma antii-migração no país, encampada principalmente pelo partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Merz aumenta controle de fronteiras

Diferente de sua antecessora, o chanceler federal alemão Friedrich Merz, membro do mesmo partido União Democrata Cristã (CDU), impôs regulamentos rígidos anti-imigração desde que assumiu o poder no mês passado – incluindo a polêmica política de rejeitar solicitantes de asilo na fronteira sem análise de caso.

Embora um tribunal de Berlim tenha derrubado essa medida no início deste mês no caso de três somalis que foram impedidos de entrar no país mesmo tendo solicitado asilo, Merz e o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, classificaram a decisão como "um caso isolado" e mantiveram a política em vigor.

Thorsten Frei, chefe de gabinete de Merz, rejeitou as críticas de Merkel.

"Se alguém já recebeu asilo em algum lugar da Europa, se alguém chegou até nós por meio de países seguros, então, é claro, não estamos lidando com alguém que está fugindo, mas com pessoas que vêm de países seguros", disse ele à ARD nesta segunda-feira.