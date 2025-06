O que a futura liderança indígena deseja para o Brasil?

"Eu achava que o que era discutido nesses eventos era muito distante, mas não. São coisas que a gente realmente sofre todo o ano”, afirma Bekwikako, do povo Kayapó, no Pará. "A cada temporada de verão no meu território, o rio seca absurdamente, todos os peixes morrem e isso afeta todo nosso meio de vida."

Vinda de uma família de lideranças, ela sempre esteve engajada nas questões de seu território e consequentemente nas discussões climáticas. A jovem vê o curso como uma oportunidade de se especializar e ajudar o seu território, assim como outros povos, a enfrentar as crises climáticas.

"A adaptação é uma pauta totalmente necessária hoje no Brasil", diz Bekwikako. "A gente sabe que o mundo vai continuar esquentando, então precisamos nos adaptar da melhor forma para enfrentar essa crise climática."

Estudante de gestões de políticas públicas em Brasília, ela conta que está sendo um desafio conciliar a graduação com as aulas do curso. Já nas atividades práticas, como em Bonn, a principal dificuldade é a barreia linguística, pois nem todos os paneis dispõem de tradução simultânea. "O idioma é o principal desafio para nós", diz a jovem. "Eu pessoalmente consigo ter um entendimento muito bom, mas às vezes os diplomatas falam de uma forma muito técnica e um pouco distante."

Financiamento para quem protege o meio ambiente

Quando Lucas Ycard Marubo, do povo Marubo, no Vale do Javari, decidiu se candidatar para o processo seletivo do Kuntari Katu, ele já atuava ativamente com as questões indígenas no âmbito nacional, trabalhando como assessor indígena no Congresso Nacional.