OMS: Uma em cada seis pessoas no mundo sofre de solidão - Solidão e isolamento afetam todas as idades e contribuem para 871 mil mortes por ano, segundo uma comissão da Organização Mundial da Saúde.Uma em cada seis pessoas no mundo sofre de solidão, um problema que, juntamente com o isolamento social, afeta a saúde mental, pode levar a doenças físicas e contribui para cerca de 871 mil mortes por ano, alertou uma comissão criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater esse fenômeno crescente.

O primeiro estudo da Comissão sobre Conexão Social, divulgado nesta segunda-feira (30/06), diz que a solidão e o isolamento afetam pessoas de todas as idades, incluindo um terço dos idosos e um quarto dos adolescentes.

O estudo mostra ainda que não se trata de um problema exclusivo dos países desenvolvidos: 24% dos habitantes de países de baixa renda sofrem com a solidão, em comparação com 11% em países de alta renda.