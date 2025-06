Onda de calor "sem precedentes" mantém sul da Europa em alerta

De acordo com Mario Guarino, vice-presidente da Sociedade Italiana de Medicina de Emergência, os serviços de emergência hospitalar italianos registraram um aumento de 10% nos casos de insolação, "principalmente em cidades onde não apenas as temperaturas são muito altas, mas também os níveis de umidade". As principais vítimas são idosos, pacientes com câncer e pessoas sem teto.

O calor e a seca também estão aumentando o risco de incêndios florestais. Na Alemanha, o risco é alto em quase toda a região do estado de Baden-Württemberg, na metade norte da Baviera, em partes da Saxônia e Saxônia-Anhalt e no sul de Brandemburgo, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

Incêndios florestais irromperam neste domingo (29/06) no sul da França, perto de Narbonne, com um total de sete focos, disseram autoridades locais. A famosa Abadia de Fontfroide e um acampamento próximo foram esvaziados por precaução. Um trecho da rodovia entre Toulouse e Narbonne teve que ser temporariamente fechado em ambos os sentidos.

Cientistas afirmaram que a mudança climática está intensificando as ondas de calor, principalmente em cidades onde o chamado efeito de "ilha de calor urbana" amplifica as temperaturas. "Teremos que nos acostumar a temperaturas com picos ainda maiores do que os que estamos vivenciando agora", disse a pesquisadora Emanuela Piervitali, do Instituto Italiano de Proteção e Pesquisa Ambiental.

Espanha

Como outros países do sul da Europa, a Espanha está passando por uma onda de calor que fez vastas áreas do país apresentarem temperaturas acima de 40°C. Todas as regiões do país ativaram alertas de calor, em 12 delas com "risco significativo".