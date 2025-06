Para conter ataques russos, Ucrânia aposta na fabricação de "drones caçadores"

No entanto, para destruir os drones Shahed, que voam mais rápido do que muitos outros, a Ucrânia precisa de drones especiais. "Um Orlan, por exemplo, voa a 100 a 140 quilômetros por hora e os drones Shahed podem atingir de 200 a 300 quilômetros por hora", disse à DW Serhii Sternenko, chefe da Fundação Comunitária Sternenko, que fornece drones FPV aos militares ucranianos.

Nesses casos, drones com características diferentes seriam necessários para a defesa. "Existem até drones de fabricação ucraniana. Nossas tropas já abateram Shaheds várias vezes com esses drones", disse Sternenko.

Kiev aumenta produção de drones interceptadores

De acordo com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, seu país está se concentrando no rápido desenvolvimento de drones caçadores ou interceptadores para defender também as cidades do interior.

"Em particular, estamos trabalhando em drones interceptadores para aumentar a proteção contra os Shaheds", disse Zelenski na cúpula do G7 no Canadá, em 17 de junho, ressaltando que a Ucrânia está colaborando com parceiros para garantir um financiamento mais substancial destes esforços.

Enquanto isso, muitos fabricantes ucranianos já estão trabalhando em tais drones. Em particular, a Wild Hornets (vespas selvagens), organização sem fins lucrativos que se concentra na produção de drones para as Forças Armadas ucranianas, demonstrou repetidamente sua capacidade de interceptar drones Shahed e Gerbera com seu drone interceptador Sting.