Calor e seca podem causar crise hídrica grave na Europa

"Vivemos desde sempre sem água suficiente", afirmou o biólogo marinho Thomas Bajada, em seu primeiro mandato como membro do Parlamento Europeu. A escassez, segundo ele, obrigou seu país a inovar.

Atualmente, cerca de dois terços da água potável de Malta vêm do mar – água dessalinizada misturada com um suprimento mínimo de água subterrânea. O investimento em outras soluções técnicas como hidrômetros inteligentes, gerenciamento de vazamentos e reutilização de águas residuais também ajuda a evitar que as torneiras sequem. Pelo menos por enquanto.

Um quinto da Europa sob estresse hídrico

Mesmo assim, os desafios hídricos de Malta devem crescer com o aumento das temperaturas e a instabilidade dos padrões do clima devido às mudanças climáticas. Com muitas cidades e regiões europeias ainda dependendo de práticas ultrapassadas de gestão dos recursos hídricos, a Agência Europeia do Ambiente (AEA) estima que um quinto do continente já enfrenta estresse hídrico todos os anos.

Segundo o órgão, a Europa deve dobrar a demanda por água até 2050, o que pode gerar uma grave escassez no futuro. "A Europa está na vanguarda de uma crescente crise hídrica que ameaça a indústria, a agricultura, os ecossistemas e o acesso dos cidadãos à água", disse Loic Charpentier, diretor jurídico da Water Europe, uma organização que promove a tecnologia hídrica.

Em 2024, várias ondas de calor quebraram recordes de temperatura na região, com a Europa Central e Oriental e a região do Mediterrâneo sofrendo cada vez mais com o estresse térmico e a redução das reservas de água, segundo dados do Serviço para a Mudança Climática Copernicus (CCCS) da Comissão Europeia.