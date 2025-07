Casamentos de Bezos: super-ricos não estão nem aí - A festa do multimilionário foi um show de desperdício, ostentação e falta de consciência social e ambiental.Vivemos tempos difíceis. Diferentes guerras e conflitos armados acontecem no mundo ao mesmo tempo. Recessões econômicas ameaçam vários países. E, claro, as tragédias ambientais aumentam a cada ano e não sabemos mais se a humanidade vai ser capaz de sobreviver em longo prazo às mudanças climáticas. Para isso, teríamos que mudar nossos hábitos radicalmente. Mas, quem se importa?

Se olharmos para os grandes milionários do mundo, parece que eles não estão nem aí. A "super elite" do mundo ocidental continua fingindo que está tudo bem e vivendo em uma bolha de glamour e inebriados de champanhe. As provas disso foram dadas no grande evento do ano, já chamado de "a festa do século". Falo do casamento do multimilionário Jeff Bezos – fundador da Amazon, o quarto homem mais rico do mundo e um dos grandes "tech oligarcas" dos nossos tempos – com a jornalista Lauren Sanchéz.

Por três dias, celebridades de todos os tipos se reuniram em Veneza, na Itália, para grandes desfiles de jatinhos, lanchas e opulência. A festa, segundo estimativas da imprensa, reuniu de 200 a 250 convidados e custou de 40 milhões a 48 milhões de euros. E reuniu cerca de 95 jatinhos.