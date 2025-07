Como será a escolha do sucessor do Dalai Lama - Prestes a completar 90 anos e vivendo no exílio, atual Dalai Lama é um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. Sucessão é assunto delicado acompanhado de perto pela China, Índia e EUA.A escolha do sucessor do atual Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano que completa 90 anos no próximo domingo (06/07), é acompanhada com atenção não só por sua comunidade religiosa, mas também pela China, Índia e Estados Unidos, por razões geopolíticas.

Ele é considerado um dos líderes mais influentes do mundo, atraindo seguidores muito além do budismo.

O nome Dalai Lama é, na verdade, um título reservado ao líder espiritual supremo da escola Gelug (Chapéu Amarelo) do budismo tibetano. Por muitos anos, esse foi também o título do líder político do Tibete, região autônoma da China que vê suas tentativas de emancipação serem reprimidas desde a década de 1950, fato que levou o monge budista a se exilar na Índia ainda em 1959, após um fracassado levante contra os comunistas de Mao Tsé-Tung.