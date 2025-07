Cortes de Trump à ajuda humanitária podem matar 14 milhões até 2030

A Usaid é um dos órgãos do governo americano que entrou na mira de Trump desde que ele voltou à Casa Branca, no final de janeiro, com a missão de cortar gastos que o republicano considera supérfluos ou inúteis. A decisão foi criticada por especialistas em direitos humanos, que alertaram sobre as consequências devastadoras do sucateamento da agência.

Os Estados Unidos são o maior provedor de ajuda humanitária do mundo. O país responde por ao menos 38% das contribuições registradas pela Organização das Nações Unidas, tendo destinado 61 bilhões de dólares à assistência internacional em 2024. Mais da metade desse dinheiro foi gasto via Usaid, que representava 0,3% dos gastos do governo.

91 milhões de mortes evitadas em 21 anos

Segundo o estudo que analisou dados de mortalidade em mais de 130 países e regiões entre 2001 e 2021, a Usaid teve um papel-chave na melhoria da saúde global ao atuar em países de renda baixa e média, sobretudo na África. Os pesquisadores afirmam que os programas financiados pela agência evitaram mais de 91 milhões de mortes em todo o planeta, das quais 30 milhões eram crianças.

Os impactos foram especialmente acentuados na prevenção de mortes associadas ao vírus HIV, malária, doenças tropicais negligenciadas, tuberculose, desnutrição, diarreia, infecções respiratórias e complicações de saúde entre gestantes e puérperas.

Em março, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, anunciou o cancelamento de mais de 80% de todos os programas da Usaid. Segundo ele, os cerca de mil programas que restaram seriam administrados "mais efetivamente" pelo Departamento de Estado sob participação do Congresso.