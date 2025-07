Mais de 2,3 mil bois morreram em exportação de gado vivo desde 2020

"Eu não estou discutindo se a gente tem que comer carne ou não", disse a diretora técnica do Fórum Animal. "Não é disso que se trata. Mas já que eu vou explorar a vida dos animais, que eu faça isso de uma forma onde o bem-estar durante o tempo que ele está vivo e até o momento da morte seja garantido. Isso é o que diz a ciência do bem-estar animal."

Na década de 1960, foi desenvolvido no Reino Unido um conjunto de princípios para definir o bem-estar dos animais sob cuidados dos seres humanos. Chamada de "as cinco liberdades", essas ideias passaram a ser consideradas pela ciência e por organizações médico-veterinárias, inclusive a Organização Mundial de Saúde Animal.

Os animais precisam estar livres de fome e sede; de desconforto; de medo e estresse; de dor, ferimentos e doenças; além de poderem expressar seu comportamento natural.

Nos navios, a ração em vez do pasto e a água dessalinizada impactam na fome e sede, avaliou Sturaro, da Mercy For Animals. A superlotação, as condições precárias de higiene, o ar impregnado de amônia e o calor elevado geram enormes desconfortos. A operação de embarque e desembarque, o balanço do mar e o medo do desconhecido causam medo e ansiedade. Espremidos em baias com fezes e urina, os animais também não conseguem expressar seu comportamento natural.

"E, por fim, as doenças e as lesões que podem levar à morte mostram que a mais fundamental das liberdades do bem-estar animal é patentemente violada durante essas travessias marítimas. Quando olhamos para essa atividade a partir dessa perspectiva, fica evidente que ela não poderia estar ocorrendo e deve ser proibida", defendeu Sturaro

Autor: Maurício Frighetto