Onda de calor recorde e precoce sufoca Alemanha e Europa - Temperaturas extremas avançam do sul ao norte do continente. A expectativa é que os termômetros atinjam 40 °C em cidades alemãs. Sindicatos e hospitais pedem melhoria da infraestrutura para lidar com calor.A onda de calor recorde e precoce que atinge o sul da Europa avançou para o norte do continente e chegou com força também na Alemanha nesta semana, onde picos extremos de temperatura são mais raros.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de calor extremo em diversas regiões do país, com temperaturas atingindo até 38 °C no sudoeste do país nesta terça-feira (01/07). A expectativa é que os termômetros registrem valores ainda maiores na quarta-feira, beirando dos 40 °C.

O DWD também elevou o nível de risco de incêndios florestais para perigo máximo, especialmente no leste e no sudeste alemão.