Pai salta de cruzeiro para salvar filha que caiu no mar - Navio da Disney voltava para o sul da Flórida, nos Estados Unidos, após viagem pelas Bahamas. Menina caiu de altura estimada de 15 metros.Um homem pulou de um navio de cruzeiro da Disney na costa dos Estados Unidos para salvar a filha após ela cair da embarcação, informou a imprensa americana.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros comemorando o resgate da dupla, socorrida por um pequeno barco de apoio do cruzeiro. O caso aconteceu no último domingo (29/06).

O Disney Dream voltava das Bahamas em direção a Fort Lauderdale, na Flórida, após viagem de quatro dias pelo arquipélago. A embarcação, com capacidade para 4 mil pessoas, tem quase 340 metros de comprimento e 14 deques. A criança teria caído do quarto deque, a uma altura estimada de 15 metros da água – ou o equivalente a um prédio com entre três e quatro andares.