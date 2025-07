Primeiros europeus tinham pele e cabelos escuros, aponta estudo

A difícil procura por DNA utilizável

Para o estudo, a equipe de Ghirotto analisou 348 amostras de DNA de sítios arqueológicos em 34 países da Europa Ocidental e da Ásia. A amostra mais antiga, com 45.000 anos, vem do indivíduo Ust'-Ishim, descoberto no oeste da Sibéria em 2008. A amostra de DNA do indivíduo SF12, de aproximadamente 9.000 anos, da Suécia, também foi particularmente informativa.

Contudo, muitas das amostras de DNA examinadas estavam tão severamente danificadas ou incompletas ("degradadas") que os pesquisadores não conseguiram determinar diretamente as características de pigmentação, como a cor da pele, do cabelo e dos olhos. Em vez disso, eles usaram métodos estatísticos para chegar a conclusões sobre essas características.

A Herança Africana dos Europeus

Há cerca de 50.000 a 60.000 anos, os primeiros Homo sapiens se instalaram permanentemente na Europa. Geneticamente, eles ainda não divergiam muito de seus ancestrais modernos na África. Isso significa que eles carregavam predominantemente os genes para pele, cabelos e olhos escuros.

Embora, provavelmente, sempre houvesse exceções, como olhos azuis, a maioria das pessoas na Europa ainda tinha pele e cabelos escuros durante a Idade do Cobre, há cerca de 5.000 anos. De acordo com as amostras de DNA, 63% dos primeiros europeus tinham pele escura, enquanto apenas 8% tinham pele clara.